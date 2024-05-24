На севере Бурятии автомобилистам ограничили доступ к Байкалу









- Ездили туда на выходных. Хотелось бы узнать, кто и почему засыпал все официальные съезды на берег озера – от местности Безымянка до Катково. Ни заехать, ни сфотографироваться, ни чая попить, – пожаловались тогда отдыхающие.



Прокомментировали ситуацию в БУ «Бурприрода». В ведомстве отметили: там расположена особо охраняемая природная территория регионального значения – рекреационная местность «Побережье Байкала». А на ООПТ действует особый режим природоохраны.



- Нахождение без согласования на ней запрещено. На этом участке четыре санкционированных и 24 несанкционированных съезда, которые обустроили с нарушением дорожного предохранительного ограждения, – пояснили в Бурприроде. – Именно на таких несанкционированных съездах ограничен незаконный въезд – в соответствии с законодательством РФ.



Под табу ООПТ также охота, рубка деревьев и передвижение на автомобилях. В начале марта в Прибайкальском районе забили тревогу из-за перекрытых съездов к священному водоёму. Наши земляки рассказали об этом в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».- Ездили туда на выходных. Хотелось бы узнать, кто и почему засыпал все официальные съезды на берег озера – от местности Безымянка до Катково. Ни заехать, ни сфотографироваться, ни чая попить, – пожаловались тогда отдыхающие.Прокомментировали ситуацию в БУ «Бурприрода». В ведомстве отметили: там расположена особо охраняемая природная территория регионального значения – рекреационная местность «Побережье Байкала». А на ООПТ действует особый режим природоохраны.- Нахождение без согласования на ней запрещено. На этом участке четыре санкционированных и 24 несанкционированных съезда, которые обустроили с нарушением дорожного предохранительного ограждения, – пояснили в Бурприроде. – Именно на таких несанкционированных съездах ограничен незаконный въезд – в соответствии с законодательством РФ.Под табу ООПТ также охота, рубка деревьев и передвижение на автомобилях.

Жители северо-байкальского посёлка Нижнеангарск поинтересовались в группе «Северобайкалье-инфо.24/7», действительно ли за съезд с дамбы к Байкалу на автомобиле могут оштрафовать. Эту информацию подтвердила помощник главы района по правовым вопросам Жанна Горбачёва. Она пояснила, что у всех водоёмов – рек, ручьёв, озёр и т. д – есть водоохранная зона и прибрежная защитная полоса.В границах первой запрещены движение и стоянка транспорта – помимо специального. Оставлять автомобили можно только в специально оборудованных для этого местах с твёрдым покрытием. Нарушителям грозят штрафы. Для физических лиц их размер колеблется от 3000 до 4500, для должностных – от 8000 до 12000, а для юридических – от 200 000 до 400 000 рублей (согласно части 1 статьи 8.42 КоАП РФ («Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе или водоохранной зоны водного объекта»).Границы водоохранной зоны Байкала прописаны в федеральном законе № 94 об охране озера. В них входит, в частности, и песчаный пляж в Нижнеангарске. Так что добираться туда местные жители должны только пешком. Протоколы за несоблюдение этого требования (по части 1 статьи 8.42 КоАП РФ) составляют сотрудники Северо-Байкальского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны и межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории, подчеркнули в райадминистрации.