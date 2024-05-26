- дистанция – 1200 м. Лошадь Сумбэр, Кижингинский район, владелец Аюр Сампилов;

- дистанция 12 000 м. Лошадь Хубун, Джидинский район, владелец Виталий Бадмаев;

- дистанция 1800 м. Лошадь Раскат грома, Иволгинский район, владелец Бимба Бальжиев;

- дистанция 16 000 м. Лошадь Заа Хээр, Селенгинский район, владелец Бэлигто Ухинов;

- дистанция 2000 м. Лошадь Батайск, Еравнинский район, владелец Мунко Ширапов;

- дистанция 2400 м. Лошадь Гектор, Кижингинский район, владелец Александр Файзуллин;

- дистанция 9000 м. Лошадь Хэрик, Хоринский район, владелец Виктор Жигжитов.



Накануне, 25 мая, в Улан-Удэ прошёл чемпионат Бурятии по конным скачкам. Соревнования состоялись на республиканском ипподроме. Как отмечали ранее в федерации конных скачек «Мори Урилдаан», почти 15 лет на ипподроме не проводились конные скачки.Призовой фонд соревнований составлял 1 млн рублей. Главным призом на каждой дистанции был мотоцикл.Соревнования собрали полные трибуны зрителей и большое количество участников: было подано 80 заявок от конников с разных районов Бурятии.Результаты скачек:- дистанция – 6000 м. Лошадь Борман, владелец Эрдэм Салимзянов, Селенгинский район;