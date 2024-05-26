26 мая

25 мая

24 мая

Популярное

В Улан-Удэ прошёл чемпионат Бурятии по конным скачкам

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с захватывающих соревнований

Накануне, 25 мая, в Улан-Удэ прошёл чемпионат Бурятии по конным скачкам. Соревнования состоялись на республиканском ипподроме. Как отмечали ранее в федерации конных скачек «Мори Урилдаан», почти 15 лет на ипподроме не проводились конные скачки.

Призовой фонд соревнований составлял 1 млн рублей. Главным призом на каждой дистанции был мотоцикл.

Соревнования собрали полные трибуны зрителей и большое количество участников: было подано 80 заявок от конников с разных районов Бурятии.

Результаты скачек:

- дистанция – 6000 м. Лошадь Борман, владелец Эрдэм Салимзянов, Селенгинский район;
 - дистанция – 1200 м. Лошадь Сумбэр, Кижингинский район, владелец Аюр Сампилов;
- дистанция 12 000 м. Лошадь Хубун, Джидинский район, владелец Виталий Бадмаев;
- дистанция 1800 м. Лошадь Раскат грома, Иволгинский район, владелец Бимба Бальжиев;
- дистанция 16 000 м. Лошадь Заа Хээр, Селенгинский район, владелец Бэлигто Ухинов;
- дистанция 2000 м. Лошадь Батайск, Еравнинский район, владелец Мунко Ширапов;
- дистанция 2400 м. Лошадь Гектор, Кижингинский район, владелец Александр Файзуллин;
- дистанция 9000 м. Лошадь Хэрик, Хоринский район, владелец Виктор Жигжитов.
конные скачки спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ прошёл чемпионат Бурятии по конным скачкам
В Улан-Удэ прошёл чемпионат Бурятии по конным скачкам
Общество, 26.05.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с захватывающих соревнований
В Улан-Удэ общественники просят отремонтировать разваливающиеся площадки
В Улан-Удэ общественники просят отремонтировать разваливающиеся площадки
Общество, 26.05.2024
«На обеих площадках – оборудование, которое было установлено 30-40 лет назад», - сообщают активисты
Улан-удэнка украла более 100 тысяч рублей с карты родственницы
Улан-удэнка украла более 100 тысяч рублей с карты родственницы
Общество, 26.05.2024
Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление  
В Улан-Удэ сегодня будет жарко
В Улан-Удэ сегодня будет жарко
Общество, 26.05.2024
Воздух прогреется до +28
Известный общественник проведёт древний бурятский обряд
Известный общественник проведёт древний бурятский обряд
Общество, 25.05.2024
Эрдэни Дымчиков отметил, что благодаря этому обряду человек привязывается энергетически к своей родине
В Бурятии ветераны УФСИН собрали гуманитарную помощь для участников СВО
В Бурятии ветераны УФСИН собрали гуманитарную помощь для участников СВО
Общество, 25.05.2024
Для военнослужащих закупили товары первой необходимости
Лучшее звено газодымозащитной службы выбрали в Бурятии
Лучшее звено газодымозащитной службы выбрали в Бурятии
Общество, 25.05.2024
Для газодымозащитной службы важна не только выучка и физическая подготовка, нужна и сплочённость коллектива
Иркутский журналист снял фильм о Байкале и проблемах людей, живущих рядом с ним
Иркутский журналист снял фильм о Байкале и проблемах людей, живущих рядом с ним
Общество, 25.05.2024
Люди не могут оформить на Байкале землю в собственность и даже хоронить умерших
Возле музея в районе Бурятии «прилёг» забор
Возле музея в районе Бурятии «прилёг» забор
Общество, 25.05.2024
Местные жители призвали привести его в порядок

В Агинском округе развернётся фестиваль казачества
В Агинском округе развернётся фестиваль казачества
Общество, 25.05.2024
Казаки посоревнуются в укрощении лошадей, метании ножей и рубке казачьей шашкой
На Байкале посоревнуются в рыбной ловле с лодок
На Байкале посоревнуются в рыбной ловле с лодок
Общество, 25.05.2024
Турнир проведут в акватории Малого Моря
В Бурятии сохранится жара
В Бурятии сохранится жара
Общество, 25.05.2024
В некоторых районах пообещали +26 градусов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^