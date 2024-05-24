Бурятию к концу недели накроют дожди и грозы

А после выходных в республику придёт 30-градусная жара



Жителей Бурятии ждёт жаркий уик-энд. В некоторых районах на выходных потеплеет до +29 градусов. При этом синоптики обещают дожди и грозы. Такой прогноз погоды дали в Бурятском гидрометцентре.



Ночью 25 мая в Бурятии ожидается от +5 до +10, местами – от -4 до +1 градуса. Днём – от +21 до +26, кое-где – от +14 до +19. Возможны кратковременные осадки. Ветер переменный, 4-9 м/с с порывами до 9-14 м/с.



В воскресенье, 26 мая, ночная температура будет колебаться от +5 до +10, где-то – от -4 до +1. Дневная поднимется до +24, +29, в отдельных районах – до +17, +22. Дожди с грозами в республике продолжатся. Ветер переменный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.



Осадки прогнозируют и в понедельник, 27 мая. Ночью похолодает до +8, +13, местами – до -2, +3 градусов. Днём воздух прогреется до +26, +31, кое-где – до +19, +24. Ветер переменный, 4-9 м/ с порывами до 14 м/с.

