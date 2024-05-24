24 мая

23 мая

Популярное

Бурятию к концу недели накроют дожди и грозы

Бурятию к концу недели накроют дожди и грозы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
А после выходных в республику придёт 30-градусная жара

Жителей Бурятии ждёт жаркий уик-энд. В некоторых районах на выходных потеплеет до +29 градусов. При этом синоптики обещают дожди и грозы. Такой прогноз погоды дали в Бурятском гидрометцентре.

Ночью 25 мая в Бурятии ожидается от +5 до +10, местами – от -4 до +1 градуса. Днём – от +21 до +26, кое-где – от +14 до +19. Возможны кратковременные осадки. Ветер переменный, 4-9 м/с с порывами до 9-14 м/с.

В воскресенье, 26 мая, ночная температура будет колебаться от +5 до +10, где-то – от -4 до +1. Дневная поднимется до +24, +29, в отдельных районах – до +17, +22. Дожди с грозами в республике продолжатся. Ветер переменный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

Осадки прогнозируют и в понедельник, 27 мая. Ночью похолодает до +8, +13, местами – до -2, +3 градусов. Днём воздух прогреется до +26, +31, кое-где – до +19, +24. Ветер переменный, 4-9 м/ с порывами до 14 м/с.
погода прогноз погоды дожди

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцы смогут следить за трамваями по всему городу
Улан-удэнцы смогут следить за трамваями по всему городу
Общество, 24.05.2024
Для этого на 85 остановках установили специальные табло

В Бурятии на очередной этап строительства Кафедрального собора направят 12 млн
В Бурятии на очередной этап строительства Кафедрального собора направят 12 млн
Общество, 24.05.2024
Стал известен список религиозных организаций, которые получат субсидии в 2024 году
В Улан-Удэ объяснили ситуацию по сносу части строящегося Ледового дворца
В Улан-Удэ объяснили ситуацию по сносу части строящегося Ледового дворца
Общество, 24.05.2024
Ранее беспокойство по поводу демонтажа объекта выразили местные жители
В Бурятии жители райцентра маются без нормальной остановки
В Бурятии жители райцентра маются без нормальной остановки
Общество, 24.05.2024
Её почему-то сделали подальше от дороги
Улан-удэнцы останутся без алкоголя
Улан-удэнцы останутся без алкоголя
Общество, 24.05.2024
В столице Бурятии ввели однодневный сухой закон
В Бурятии сельчане страдают из-за раскопок на улице
В Бурятии сельчане страдают из-за раскопок на улице
Общество, 24.05.2024
Они уже готовы «заказывать вертолёт»
6 тысяч верующих купили именные кирпичи для восстановления дацана в Бурятии
6 тысяч верующих купили именные кирпичи для восстановления дацана в Бурятии
Общество, 24.05.2024
Кирпичи заложат в здание дугана, каждый из них будет своего рода вечной молитвой о своём пожертвователе
В Улан-Удэ к премьере оперы «Борис Годунов» изготовят более 350 костюмов
В Улан-Удэ к премьере оперы «Борис Годунов» изготовят более 350 костюмов
Общество, 24.05.2024
Ткани и фурнитура подбирались таким образом, чтобы передать через костюмы атмосферу того времени
В Бурятии понастроили жилые дома на 35 футбольных полей
В Бурятии понастроили жилые дома на 35 футбольных полей
Общество, 24.05.2024
Более половины из них оказались частными
На севере Бурятии автомобилистам ограничили доступ к Байкалу
На севере Бурятии автомобилистам ограничили доступ к Байкалу
Общество, 24.05.2024
Добираться до пляжа местным жителям можно только пешком
По Улан-Удэ пройдут маршем студенческие отряды
По Улан-Удэ пройдут маршем студенческие отряды
Общество, 24.05.2024
Акция состоится в последний день весны
В Монголии отпраздновали День Будды
В Монголии отпраздновали День Будды
Общество, 24.05.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж празднования из двух дацанов Улан-Батора: Гандантэгчэнлина и Дашчойлина

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^