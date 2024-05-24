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В парке Улан-Удэ проведут забеги малышей

В парке Улан-Удэ проведут забеги малышей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Дистанцию преодолеют дети возрастом от полугода до полутора лет

1 июня, в День защиты детей, в столице Бурятии состоится забег в ползунках для самых маленьких горожан. Его проведут в парке «Юбилейный» в 13:00.

Забеги пройдут в двух возрастных категориях: от 6 месяцев до 1 года и от 1 года до 1,5 лет. Также каждый участник будет оцениваться и по дополнительным критериям, а именно: за оригинальный костюм и за группу поддержки.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 15:00 29 мая. Участвовать могут все желающие, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия спорт забег дети

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