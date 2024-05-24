Дистанцию преодолеют дети возрастом от полугода до полутора лет
1 июня, в День защиты детей, в столице Бурятии состоится забег в ползунках для самых маленьких горожан. Его проведут в парке «Юбилейный» в 13:00.
Забеги пройдут в двух возрастных категориях: от 6 месяцев до 1 года и от 1 года до 1,5 лет. Также каждый участник будет оцениваться и по дополнительным критериям, а именно: за оригинальный костюм и за группу поддержки.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 15:00 29 мая. Участвовать могут все желающие, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 0+.
В парке Улан-Удэ проведут забеги малышей
Общество, Фото:
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