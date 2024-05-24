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Жительница Братска заказала из Испании перстень с нацистской символикой

Жительница Братска заказала из Испании перстень с нацистской символикой
Происшествия,  Фото:Иркутская таможня
Посылку перехватили таможенники

Перстень с нацистской символикой и книгу экстремистского содержания иркутские таможенники в международной посылке, сообщили в пресс-службе Иркутской таможни.

Посылка прибыла из Испании в адрес жительницы Братска. Правоохранителям женщина пояснила, что приобрела эти товары для себя через сайт интернет-магазина, общий доступ к которому закрыт.

Проведённая экспертиза подтвердила, что на изъятом кольце имеется нацистская атрибутика, а книга содержит экстремистские материалы, запрещённые к ввозу на территорию России.

- По факту несоблюдения запретов и ограничений в отношении ввоза данных товаров возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 Кодекса РФоб административных правонарушениях. Окончательное решение в отношении правонарушительницы примет суд, – пояснил и.о. начальника Братского таможенного поста Иркутской таможни Николай Корнаков.
экстремизм Таможня

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