Жительница Братска заказала из Испании перстень с нацистской символикой

Происшествия, Фото: Иркутская таможня

Посылку перехватили таможенники



Перстень с нацистской символикой и книгу экстремистского содержания иркутские таможенники в международной посылке, сообщили в пресс-службе Иркутской таможни.



Посылка прибыла из Испании в адрес жительницы Братска. Правоохранителям женщина пояснила, что приобрела эти товары для себя через сайт интернет-магазина, общий доступ к которому закрыт.



Проведённая экспертиза подтвердила, что на изъятом кольце имеется нацистская атрибутика, а книга содержит экстремистские материалы, запрещённые к ввозу на территорию России.



- По факту несоблюдения запретов и ограничений в отношении ввоза данных товаров возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 Кодекса РФоб административных правонарушениях. Окончательное решение в отношении правонарушительницы примет суд, – пояснил и.о. начальника Братского таможенного поста Иркутской таможни Николай Корнаков.

