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В Бурятии у спящего в подъезде мужчины нашли наркотики

В Бурятии у спящего в подъезде мужчины нашли наркотики
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
По сигналу на место выезжали росгвардейцы

В Северобайкальске мужчина, находящийся в опьянении, уснул прямо в подъезде многоквартирного дома. Жители позвонили в полицию, и вскоре на место прибыли росгвардейцы.

- Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники отделения вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о том, что в подъезде жилого многоквартирного дома лежит мужчина. Прибыв на место происшествия по сообщению местных жителей, росгвардейцы обнаружили на лестничной площадке спящего мужчину, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Росгвардейцы с трудом, но привели мужчину в чувство. Во время наружного осмотра в кармане куртки они обнаружили бумажный свёрток с травянистой массой со специфическим запахом.

Мужчину доставили в полицию. Как выяснилось, в подъезде уснул 42-летний житель Северобайкальска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. В отделе он заверил, что изъятую коноплю использовал только для личного употребления.

По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело.

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