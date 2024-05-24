По сигналу на место выезжали росгвардейцы
В Северобайкальске мужчина, находящийся в опьянении, уснул прямо в подъезде многоквартирного дома. Жители позвонили в полицию, и вскоре на место прибыли росгвардейцы.
- Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники отделения вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о том, что в подъезде жилого многоквартирного дома лежит мужчина. Прибыв на место происшествия по сообщению местных жителей, росгвардейцы обнаружили на лестничной площадке спящего мужчину, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Росгвардейцы с трудом, но привели мужчину в чувство. Во время наружного осмотра в кармане куртки они обнаружили бумажный свёрток с травянистой массой со специфическим запахом.
Мужчину доставили в полицию. Как выяснилось, в подъезде уснул 42-летний житель Северобайкальска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. В отделе он заверил, что изъятую коноплю использовал только для личного употребления.
По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело.
В Бурятии у спящего в подъезде мужчины нашли наркотики
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
По сигналу на место выезжали росгвардейцы
Мужчина насобирал их возле своей же ограды
Проверки проводят полицейские и природоохранная прокуратура
Его успели объявить в розыск
Наращивание группировки продолжается
ДТП произошло на улице Трубачеева
Обновлённую переправу сдадут уже в этом году
Автомобиль конфисковали, даже несмотря на, что он принадлежит супруге осуждённого
Из-за аварии на федеральной трассе пришлось ввести реверс
Женщина скончалась в больнице
В тушении задействовано уже более 130 человек и вертолёт
Медики осматривают шесть человек, попавших в ДТП
Движение вагонов там парализовало
Она поверила в рассказы о быстром и почти беспроигрышном заработке
Несовершеннолетний работал курьером аферистов