В Бурятии у спящего в подъезде мужчины нашли наркотики

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

По сигналу на место выезжали росгвардейцы



В Северобайкальске мужчина, находящийся в опьянении, уснул прямо в подъезде многоквартирного дома. Жители позвонили в полицию, и вскоре на место прибыли росгвардейцы.



- Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники отделения вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о том, что в подъезде жилого многоквартирного дома лежит мужчина. Прибыв на место происшествия по сообщению местных жителей, росгвардейцы обнаружили на лестничной площадке спящего мужчину, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Росгвардейцы с трудом, но привели мужчину в чувство. Во время наружного осмотра в кармане куртки они обнаружили бумажный свёрток с травянистой массой со специфическим запахом.



Мужчину доставили в полицию. Как выяснилось, в подъезде уснул 42-летний житель Северобайкальска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. В отделе он заверил, что изъятую коноплю использовал только для личного употребления.



По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело.



