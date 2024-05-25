В Улан-Удэ горели складские помещения

Пожар произошёл на Бурводе



Вечером 24 мая в Улан-Удэ произошёл пожар на улице Кабанская. Когда пожарные прибыли на место, огонь от горящего мусора перекинулся на складские помещения.



- В тушении было задействовано 22 человека и 7 единиц пожарной техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.



В седьмом часу вечера пожар ликвидировали. Пострадавших нет.





