Пожар произошёл на Бурводе
Вечером 24 мая в Улан-Удэ произошёл пожар на улице Кабанская. Когда пожарные прибыли на место, огонь от горящего мусора перекинулся на складские помещения.
- В тушении было задействовано 22 человека и 7 единиц пожарной техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
В седьмом часу вечера пожар ликвидировали. Пострадавших нет.
В Улан-Удэ горели складские помещения
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