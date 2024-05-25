25 мая

24 мая

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В Улан-Удэ горели складские помещения

Происшествия, 
Пожар произошёл на Бурводе

Вечером 24 мая в Улан-Удэ произошёл пожар на улице Кабанская. Когда пожарные прибыли на место, огонь от горящего мусора перекинулся на складские помещения.

- В тушении было задействовано 22 человека и 7 единиц пожарной техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

В седьмом часу вечера пожар ликвидировали. Пострадавших нет.


пожар

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