В некоторых районах продолжатся дожди
В пятницу, 24 мая, в Бурятии ожидается переменная облачность. На юге пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В северных районах – без осадков. Днём по республике – от +19 до +24, где-то – от +12 до +17 градусов. Ветер переменный, 7-12 м/с.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков и от +21 до +23. Ветер переменный, 6-11 м/с.
В Бурятии пообещали +24 градуса
Общество, Фото:
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