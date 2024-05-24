В Бурятии пообещали +24 градуса

В некоторых районах продолжатся дожди



В пятницу, 24 мая, в Бурятии ожидается переменная облачность. На юге пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В северных районах – без осадков. Днём по республике – от +19 до +24, где-то – от +12 до +17 градусов. Ветер переменный, 7-12 м/с.



В Улан-Удэ преимущественно без осадков и от +21 до +23. Ветер переменный, 6-11 м/с.

