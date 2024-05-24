Проверки проводят полицейские и природоохранная прокуратура
На байкальском острове Ольхоне зарегистрировали незаконную добычу смеси песка с гравием на особо охраняемой территории. Работами занимались сотрудники Островного лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Об этом сообщили Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура и ГУ МВД России по Иркутской области.
- Неравнодушные местные жители увидели, как при помощи трактора и грузовика с одного из пляжей рядом с деревней Малый Хужир кто-то пытается вывезти пескогравийную смесь. Они остановили нарушителей. Прибывшие полицейские зафиксировали факт и выяснили, что в инциденте участвует техника и сотрудники организации, призванной защищать заповедник для сохранения уникальной природы острова, - говорится в сообщении регионального Главка МВД.
Как выяснили полицейские, песок с пляжа планировали использовать для строительства парковки. «Каких-либо документов, разрешающих такую деятельность, полицейским они не предоставили», - отметили в ведомстве.
- По данному факту природоохранная прокуратура внесла директору ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» представление об устранении нарушений законодательства об особо охраняемых природных территориях. Учреждением незамедлительно организована служебная проверка, - уточнили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
В отношении руководителя лесничества возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.39 КоАП РФ (Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях).
Сума ущерба, нанесённого природному фонду, устанавливается.
На Ольхоне сотрудников лесничества застали за незаконной добычей песка с пляжа
Происшествия, Фото:
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