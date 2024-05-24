Контроль за избавлением от лишней растительности в городе решили ужесточить
Всё произошло недавно в столице Бурятии. Вместе с травой в сквере «Зодчий» подрядная организация скосила и недавно высаженные саженцы. Это уже не первый подобный случай.
Чтобы такое не повторялось, на очередном планёрном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил усилить контроль за избавлением от лишней растительности и начать претензионную работу с подрядчиком. А глав районов города призвали следить за кошением травы.
- Заранее предупреждайте (подрядчиков), грамотно подписывайте акты выполненных работ, – обратился к ним Шутенков. – Чтобы в дальнейшем такого не было. «Городское лесничество» работает, а нерадивый подрядчик всё косит. Сейчас хорошее время для посадок. Нужно высадить не такие маленькие саженцы, а уже большего размера.
Кроме того, в Улан-Удэ будут усиленно поливать зелёные насаждения. Ранее в МБУ «Городское лесничество» сообщили, что делать это будут в том числе с помощью система автополива.
В сквере Улан-Удэ саженцы скосили вместе с травой
Общество, Фото:
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