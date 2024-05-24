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К первенству России в Агинском округе приурочат более 20 культурных событий

К первенству России в Агинском округе приурочат более 20 культурных событий
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования по стрельбе из лука и другие мероприятия пройдут с 25 по 30 июня

До старта первенства России по стрельбе из лука (0+) в Агинском Бурятском округе остался месяц. Дни первенства с 25 по 30 июня будут насыщены спортивными, культурными событиями.

6 июня с 10:00 часов утра состоится открытие чемпионата Забайкальского края по стрельбе из лука по национальным правилам (0+). С 14:00 часов на центральной площади окружной столицы пройдёт церемония награждения лучших выпускников Агинского округа «Гордость Аги» (6+), которая завершится молодёжной программой «Ночь в музее» (6+).

27 июня участники первенства продолжат поединки на центральном стадионе. С 13 часов гостей и участников первенства приглашают на возложение цветов на мемориале, посвящённом участникам СВО.

Выступления творческих групп из Читы и районов Забайкальского края, национального театра «Амар сайн» соберут своих зрителей на центральной площади посёлка Агинского, на сцене центрального парка и набережной (6+). С 16:00 часов на набережной реки Ага развернутся фестиваль национальных диаспор «Мы дружбой единой сильны» (6+) и фестиваль родов «Отогой наадан» (6+).

Парад открытия первенства России по стрельбе из лука начнётся с 18:00 часов 27 июня. Торжество украсит театрализованное представление, международный фестиваль «Баттл оружейников» от международной ассоциации бурятских оружейников.

28 июня национальный театр «Амар сайн» проведёт международный конкурс бурятской авторской песни «Аялгата дуугаа таанадтаа» (6+). С обеда на ипподроме Агинского округа начнутся конные скачки (6+). На центральной площади продолжится концертная программа, а на центральном стадионе - поединки первенства. День завершится фестивалем красок «Холли» (0+) и молодёжной дискотекой (6+).

29 июня начнутся финальные встречи первенства России по стрельбе из лука и абсолютное первенство чемпионата Забайкальского края по стрельбе из лука по национальным правилам (0+).

В этот же день в центральном парке посёлка Агинского состоится фестиваль среди семейных команд (0+). С 16:.00 часов дня начнётся церемония награждения победителей и призёров первенства. Большую культурную и спортивную программу завершит гала-концерт на центральном стадионе (6+).

Во все дни будут работать творческие, книжно-иллюстрированные выставки, мастер классы по стрельбе из лука для желающих, интерактивные площадки по народным играм, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

Возрастное ограничение: 6+.
Агинский Бурятский округ первенство России стрельба из лука спорт

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