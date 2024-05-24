В Забайкалье оштрафовали мужчину, который намыл золото

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Драгметалл конфисковали в доход государства



В Забайкальском крае суд оштрафовал местного жителя за незаконную добычу золота. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.



Мужчину признали виновным по статье 15.44 «Незаконная добыча драгоценных металлов» КоАП РФ.



В августе 2023 года житель села Курлея в пади Ключевая, используя подручные средства, добыл около 16 граммов золота. Драгметалл вскоре у мужчины изъяли сотрудники пограничной службы.



Стоимость изъятого оценена в 92 тысячи рублей.



Мировой судья судебного участка № 61 Газимуро-Заводского судебного района назначил ему наказание в виде штрафа в размере полуторакратной стоимости незаконно добытого золота – 138 тысяч рублей. Изъятый драгоценный металл обращён в доход государства.



Кроме того, по иску прокурора суд взыскал с гражданина сумму причинённого окружающей среде ущерба – 92 тысячи рублей.

