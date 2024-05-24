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В Забайкалье оштрафовали мужчину, который намыл золото

В Забайкалье оштрафовали мужчину, который намыл золото
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Драгметалл конфисковали в доход государства

В Забайкальском крае суд оштрафовал местного жителя за незаконную добычу золота. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Мужчину признали виновным по статье 15.44 «Незаконная добыча драгоценных металлов» КоАП РФ.

В августе 2023 года житель села Курлея в пади Ключевая, используя подручные средства, добыл около 16 граммов золота. Драгметалл вскоре у мужчины изъяли сотрудники пограничной службы.

Стоимость изъятого оценена в 92 тысячи рублей.

Мировой судья судебного участка № 61 Газимуро-Заводского судебного района назначил ему наказание в виде штрафа в размере полуторакратной стоимости незаконно добытого золота – 138 тысяч рублей. Изъятый драгоценный металл обращён в доход государства.

Кроме того, по иску прокурора суд взыскал с гражданина сумму причинённого окружающей среде ущерба – 92 тысячи рублей.
штраф Добыча золота

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