Драгметалл конфисковали в доход государства
В Забайкальском крае суд оштрафовал местного жителя за незаконную добычу золота. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
Мужчину признали виновным по статье 15.44 «Незаконная добыча драгоценных металлов» КоАП РФ.
В августе 2023 года житель села Курлея в пади Ключевая, используя подручные средства, добыл около 16 граммов золота. Драгметалл вскоре у мужчины изъяли сотрудники пограничной службы.
Стоимость изъятого оценена в 92 тысячи рублей.
Мировой судья судебного участка № 61 Газимуро-Заводского судебного района назначил ему наказание в виде штрафа в размере полуторакратной стоимости незаконно добытого золота – 138 тысяч рублей. Изъятый драгоценный металл обращён в доход государства.
Кроме того, по иску прокурора суд взыскал с гражданина сумму причинённого окружающей среде ущерба – 92 тысячи рублей.
В Забайкалье оштрафовали мужчину, который намыл золото
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Транспортная прокуратура проводит проверку
Сообщается, что в учреждении нашли подозрительный предмет
Конфликт между ними разгорелся из-за несостоявшегося похода в туалет
Посылку перехватили таможенники
По сигналу на место выезжали росгвардейцы
Мужчина насобирал их возле своей же ограды
Проверки проводят полицейские и природоохранная прокуратура
Его успели объявить в розыск
Наращивание группировки продолжается
ДТП произошло на улице Трубачеева
Обновлённую переправу сдадут уже в этом году
Автомобиль конфисковали, даже несмотря на, что он принадлежит супруге осуждённого
Из-за аварии на федеральной трассе пришлось ввести реверс
Происшествия, 23.05.2024
Женщина скончалась в больнице
Происшествия, 23.05.2024
В тушении задействовано уже более 130 человек и вертолёт