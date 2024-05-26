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За минувшие сутки в Бурятии обнаружили пять лесных пожаров

За минувшие сутки в Бурятии обнаружили пять лесных пожаров
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На тушении всех пожаров работали 340 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружено пять лесных пожаров в Баунтовском, Заиграевском, Кяхтинском, Муйском, Северо-Байкальском районах республики.

Причина возгораний одного пожара в Муйском районе (Северомуйское участковое лесничество) линейные объекты, в Баунтовском - возник из-за сухой грозы, в остальных районах - неосторожное обращение с огнём.

Проводились работы по тушению 10 лесных пожаров, в том числе пожаров, возникших ранее в Баргузинском, Муйском, Еравнинском районах. Ликвидированы возгорания в Заиграевском, Муйском (участковое лесничество Муяканское) и в Северо-Байкальском районах. В Баргузинском (Усть-Баргузинское лесничество), Еравнинском, Кяхтинском и Муйском (Таксимовское лесничество) районах пожары локализованы.

- На тушении всех пожаров работали 340 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых, задействована 71 единица лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На утро 26 мая продолжаются работы по дотушиванию трёх локализованных очагов и тушению трёх лесных пожаров на территории Баргузинского района (Куйтунское лесничество), Баунтовского района и Северо-Байкальского района (Северомуйское участковое лесничество).

В Бурятии введён особый противопожарный режим. При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.

Как сообщал «Байкал-Daily», решением республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров в Бурятии введён полный запрет на посещение леса.
лесные пожары

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