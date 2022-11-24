Земля заросла кустарниками
Земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный в Джидинском районе Бурятии, пришёл в запустение. Несоблюдение обязательных требований выявила проверка госинспектора управления Россельхознадзора.
- В ходе наблюдения обнаружено зарастание земельного участка древесно-кустарниковой растительностью на всей площади – 185 983 кв. м. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе управления.
Правообладателю земли выдано предостережение.
В Бурятии владельцу сельхозучастка выдано предостережение
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