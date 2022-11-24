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В Бурятии владельцу сельхозучастка выдано предостережение

В Бурятии владельцу сельхозучастка выдано предостережение
Бизнес,  Фото:из архива
Земля заросла кустарниками

Земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный в Джидинском районе Бурятии, пришёл в запустение. Несоблюдение обязательных требований выявила проверка госинспектора управления Россельхознадзора.

- В ходе наблюдения обнаружено зарастание земельного участка древесно-кустарниковой растительностью на всей площади – 185 983 кв. м. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе управления.

Правообладателю земли выдано предостережение.
Россельхознадзор

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