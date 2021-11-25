Сотрудники торговых центров Улан-Удэ нарушают масочный режим

За сутки мобильные группы проверили более 230 объектов



В столице Бурятии мобильные группы продолжают проверку соблюдения санэпидрежима в торговых центрах, магазинах, организациях и на городском транспорте. Из 19 протоколов, составленных мобильными группами 24 ноября, 11 – за нарушение масочного режима, сообщает управление общественной безопасности администрации Улан-Удэ.



За сутки проверено 237 объектов и 828 граждан. Выявлено 27 нарушений.



- Должностными лицами масочный режим нарушен в павильонах ТК «Тумэр Морин», закусочной ТЦ «Сагаан Морин», продуктовом магазине ТЦ «Заря», ООО «Динамо-Эксперт» в ТЦ «Удинский пассаж», - сообщает мэрия Улан-Удэ.



Также пассажиров без масок нашли в автобусах маршрутов №№ 2, № 21, № 80 и № 100. Всего было проверено 65 транспортных средств и 610 пассажиров.



- Помимо этого, мобильные группы продолжают фиксировать нарушения при ведении журналов дезинфекции и журналов термометрии. Ковид идёт на спад, но мы призываем горожан не расслабляться и соблюдать тот необходимый и несложный минимум, который поможет снизить нагрузку на наших врачей и защитить своих близких, - отметили в управлении общественной безопасности.



Согласно статье 15.1 Закона Бурятии, «Об административных правонарушениях», несоблюдение требований нормативных правовых актов влечёт предупреждение или наложение штрафа на граждан до 1,5 тысяч рублей; на должностных лиц – до 7,5 тысяч рублей; на юридических лиц – до 25 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы возрастут: на граждан до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц - до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - до 80 тысяч рублей.

