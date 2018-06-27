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В Улан-Удэ будут бороться с продажей очков «с лотков»

В Улан-Удэ будут бороться с продажей очков «с лотков»
Бизнес, 
У продавцов качественных очков должна быть декларация соответствия

Сегодня на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Бурятии рассмотрели вопрос ввоза и продажи контрафактных солнцезащитных очков.

Солнцезащитные очки не входят в перечень товаров в отношении, которых применяются запреты и ограничения при перемещении через таможенную границу. При этом Бурятская таможня контролирует вопрос контрафактности этого товара. Объекты интеллектуальной собственности, охраняемые государством включаются в единый и национальный таможенные реестры только на основании заявления правообладателя.

За 2017 и истекший период 2018 года такой товар был задекларирован только по одной декларации, и он не подпадал под защиту прав интеллектуальной собственности.

При этом в 2017 году на улан-удэнском таможенном посту в отношении физических лиц возбудили 6 дел об административном правонарушении.

Кроме того, на солнцезащитные очки должна быть декларация соответствия. Только при её наличии разрешается производить их или ввозить из других стран. Но из-за низкой стоимости жители часто приобретают контрафактные очки на развалах.

- Уличная продажа очками с лотков активизируется в весенне-летний период и идёт на организованных рынках, а также стихийно – на неразрешённых площадках и коммерческих страницах в социальных сетях, - пояснила представитель оптики «Сэсэг» Елена Раднаева.

Часто подделки скрываются за лейблами известных брендов. Но изделия знаменитых марок не могут стоить дёшево и продаваться вне магазинов, потому что производители выставляют определённые требования к реализации своей продукции.

- Все надписи должны быть ровными, чёткими и не потёртыми, напыление оправы фирменных очков стойкое и его нельзя поцарапать. Любые дефекты на оправе или следы клея признак фальсификата. Линзы в солнцезащитных очках должны соответствовать степени солнечной защиты в 400 нано метров, - добавила Елена Раднаева.

При этом полномочий у таможенных органов по проверке очков на различных развалах и стихийных местах торговли нет.

В ходе совещания внесли в протокол вопрос по пресечению несанкционированной торговли очками.  
торговля
 
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