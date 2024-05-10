В Забайкалье полицейские задержали подозреваемых в грабеже

Злоумышленники открыто похитили денежные средства у инвалида



В Забайкальском крае, в отделение полиции «Домнинское» ОМВД России по Читинскому району поступило сообщение от 55-летнего местного жителя, инвалида по состоянию здоровья, о совершенном преступлении. Выяснилось, что накануне в гости к заявителю пришли двое знакомых, с которыми он распивал спиртные напитки.



Спустя некоторое время хозяин заметил, что один из гостей достал деньги, отложенные им на личные нужды, и увидев, что его заметили, скрылся в неизвестном направлении. Следом за ним дом покинул и второй гость.



В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ранее судимые местные жители 1988 и 1983 годов рождения признались, что накануне помогали потерпевшему с установкой забора и знали, где он хранит свои сбережения. Перед визитом в гости, злоумышленники определили кто будет отвлекать хозяина дома, а кто похитит сбережения.



- В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Часть похищенного изъята и возвращена потерпевшему, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.



