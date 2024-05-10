10 мая

09 мая

Популярное

В Забайкалье полицейские задержали подозреваемых в грабеже

В Забайкалье полицейские задержали подозреваемых в грабеже
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Злоумышленники открыто похитили денежные средства у инвалида

В Забайкальском крае, в отделение полиции «Домнинское» ОМВД России по Читинскому району поступило сообщение от 55-летнего местного жителя, инвалида по состоянию здоровья, о совершенном преступлении. Выяснилось, что накануне в гости к заявителю пришли двое знакомых, с которыми он распивал спиртные напитки.

Спустя некоторое время хозяин заметил, что один из гостей достал деньги, отложенные им на личные нужды, и увидев, что его заметили, скрылся в неизвестном направлении. Следом за ним дом покинул и второй гость.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ранее судимые местные жители 1988 и 1983 годов рождения признались, что накануне помогали потерпевшему с установкой забора и знали, где он хранит свои сбережения. Перед визитом в гости, злоумышленники определили кто будет отвлекать хозяина дома, а кто похитит сбережения.

- В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Часть похищенного изъята и возвращена потерпевшему, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Забайкальский край ограбление

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье полицейские задержали подозреваемых в грабеже
В Забайкалье полицейские задержали подозреваемых в грабеже
Происшествия, 10.05.2024
Злоумышленники открыто похитили денежные средства у инвалида
Шквалистый ветер привёл к отключениям света в Бурятии
Шквалистый ветер привёл к отключениям света в Бурятии
Происшествия, 09.05.2024
В основном отключения произвели в превентивных целях
Лесной пожар угрожает селу в Бурятии
Лесной пожар угрожает селу в Бурятии
Происшествия, 08.05.2024
В населённом пункте был объявлен сбор добровольцев
В столице Бурятии парализовало трамваи
В столице Бурятии парализовало трамваи
Происшествия, 08.05.2024
На оживлённом участке произошло ДТП с вагоном и двумя легковушками

В Бурятии ещё одного пропавшего нашли мёртвым
В Бурятии ещё одного пропавшего нашли мёртвым
Происшествия, 08.05.2024
Мужчина загадочно исчез более полугода назад
В Бурятии за сутки разгорелось 15 лесных пожаров
В Бурятии за сутки разгорелось 15 лесных пожаров
Происшествия, 08.05.2024
Большинство из них уже ликвидировали

В Улан-Удэ парочка закладчиков получила 10 лет на двоих
В Улан-Удэ парочка закладчиков получила 10 лет на двоих
Происшествия, 08.05.2024
За решётку отправятся 19-летняя девушка и 21-летний молодой человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^