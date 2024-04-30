Трава горела на площади 26 гектаров
Днём 30 апреля в микрорайоне Южный города Улан-Удэ загорелась сухая трава.
На момент прибытия первого подразделения горела трава, существовала угроза перехода огня на жилой сектор и лес.
- На данный момент открытое горение ликвидировано на общей площади 26 га, угрозы нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России.
В Улан-Удэ огонь от горящей сухой травы едва не перекинулся на лес и дома
Происшествия, Фото:
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