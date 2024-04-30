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В Улан-Удэ огонь от горящей сухой травы едва не перекинулся на лес и дома

В Улан-Удэ огонь от горящей сухой травы едва не перекинулся на лес и дома
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Трава горела на площади 26 гектаров

Днём 30 апреля в микрорайоне Южный города Улан-Удэ загорелась сухая трава.

На момент прибытия первого подразделения горела трава, существовала угроза перехода огня на жилой сектор и лес.

- На данный момент открытое горение ликвидировано на общей площади 26 га, угрозы нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России.

огонь пожар

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