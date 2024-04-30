Возле «Зари» горел пенопласт
Утром 30 апреля в Улан-Удэ возле новостройки рядом с торговым центром «Заря» произошёл пожар. Здесь вспыхнули стройматериалы. Столб густого чёрного дыма перепугал горожан.
Оказалось, горел пенопласт, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Пожар оперативно потушили на площади 10 квадратных метров.
К счастью, обошлось без пострадавших.
В Улан-Удэ потушили пожар возле новостройки
Происшествия, Фото:
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