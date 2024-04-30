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В Улан-Удэ потушили пожар возле новостройки

В Улан-Удэ потушили пожар возле новостройки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Возле «Зари» горел пенопласт

Утром 30 апреля в Улан-Удэ возле новостройки рядом с торговым центром «Заря» произошёл пожар. Здесь вспыхнули стройматериалы. Столб густого чёрного дыма перепугал горожан.

Оказалось, горел пенопласт, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Пожар оперативно потушили на площади 10 квадратных метров.

К счастью, обошлось без пострадавших.

пожар

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