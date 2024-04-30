В Улан-Удэ потушили пожар возле новостройки

Возле «Зари» горел пенопласт



Утром 30 апреля в Улан-Удэ возле новостройки рядом с торговым центром «Заря» произошёл пожар. Здесь вспыхнули стройматериалы. Столб густого чёрного дыма перепугал горожан.



Оказалось, горел пенопласт, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



Пожар оперативно потушили на площади 10 квадратных метров.



К счастью, обошлось без пострадавших.





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