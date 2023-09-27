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Жительница Иркутской области получила срок за фиктивную прописку

Жительница Иркутской области получила срок за фиктивную прописку
Происшествия,  Фото:pexels.com
Она оформила её для получения кредита

45-летняя жительница Эхирит–Булагатского района Иркутской области признана виновной по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование и хранение в целях использования заведомо поддельного паспорта гражданина».

Летом 2011 года женщина решила оформить кредитный займ. Однако у женщины отсутствовали сведения о регистрации по месту жительства. Специально для этого она за деньги попросила одного из жителей района поставить в её паспорте ложные сведения о месте прописки.

В январе 2023 года в связи с достижением 45-летнего возраста ей требовалось обновить свой паспорт. Предоставив документ, удостоверяющий личность в МФЦ, инспекторы обнаружили фиктивные данные о месте регистрации.

Женщину приговорили к шести месяцам ограничения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. 
Иркутская область суд приговор

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