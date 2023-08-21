В Иркутской области погиб вахтовик

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Водитель фронтального погрузчика упал в обрыв



В Казачинско-Ленском районе Иркутской области при выполнении работ погиб 49-летний вахтовик.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, 16 августа в карьере на 187 км автодороги Магистральный – Жигалово работники предприятия добывали горную породу для отсыпки дороги. Водитель фронтального погрузчика при развороте не убедился в безопасности манёвра и съехал в обрыв.



Водитель погрузчика от полученных травм скончался на месте происшествия.



Следователи проводят доследственную проверку по признакам преступления по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Изучается документация по технике безопасности на объекте.

