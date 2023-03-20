В Улан-Удэ бабушка отдала мошенникам деньги, которые копила всю жизнь









МВД по Бурятии рекомендует регулярно проводить со своими родственниками (особенно пожилыми) профилактические беседы и объяснять, как нужно действовать в подобных случаях. Важно знать, что мошенники могут представляться как близким человеком, который попал в беду, так и сотрудником правоохранительных органов, предлагающим решить проблемный вопрос за деньги. В таких ситуациях необходимо самому перезвонить родственнику и убедиться в достоверности полученной информации.



Также полиция обращает внимание, что в схеме (вольно или невольно) участвуют таксисты. Они забирают у обманутых пенсионеров свёртки, сумки, пакеты с деньгами и передают ещё одному курьеру. Таксистов просят в случае получения заявки на выполнение сомнительной доставки обратиться в полицию.



Молодых людей, решивших заработать в роли курьеров «лёгкие» деньги, полиция предупреждает: такая деятельность уголовно наказуема. Граждане, выполняющие подобную «работу», привлекаются к уголовной ответственности наравне с организаторами преступлений.





С февраля активизировались мошенники, обманывающие пожилых жителей Бурятии по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Жертвы отдали преступникам в общей сложности более 1,6 млн рублей.- На сегодняшний день уже зарегистрировано 18 преступлений данной категории. Возбуждены уголовные дела по шести фактам хищений денежных средств. В остальных случаях потенциальные жертвы-пенсионеры вовремя распознали обман и не отдали сбережения. При этом одни, будучи наслышанными о такого рода мошенничествах, прекратили разговор со звонившим и самостоятельно связались с якобы, с попавшим в ДТП родственником. Других от необдуманных действий предостерегли близкие, у третьих отсутствовали дети либо внуки, о нахождении в беде которых рассказывали мошенники, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Так, обманутой оказалась 77-летняя жительница Улан-Удэ. 2 марта около десяти часов вечера на стационарный телефон ей позвонила девочка. Её голос был похож на голос 12-летней внучки пенсионерки.Девочка сказала, что попала в аварию. Плача, она рассказала, что переходила дорогу в неположенном месте, чем спровоцировала ДТП. В аварии пострадали как она сама, так и ребёнок в автомобиле, которому требовалась срочная медицинская помощь. По словам лжевнучки, произошедшее грозило возбуждением уголовного дела, которого можно было избежать, передав полицейским крупную сумму. Эти средства она и попросила у пенсионерки.Далее уже на сотовый телефон женщины позвонил «следователь», который подтвердил сказанное «внучкой» и обозначил требуемую сумму – 900 тысяч рублей. Таких денег у неё не оказалось, и пожилая улан-удэнка предложила все имеющиеся сбережения – 155 тысяч рублей. «Копила их всю жизнь», - позже рассказала полицейским пенсионерка.По указке мошенника, не дававшего опомниться жертве и занявшего оба телефона, пенсионерка завернула деньги в полотенце. Вместе с одеждой сложила в сумку и передала прибывшему таксисту. Уже после она связалась с внучкой: с девочкой оказалось всё в порядке.