Жительница Бурятии едва не убила сожителя, обвинившего её в измене

На возлюбленного напала мать двоих маленьких детей



36-летняя жительница Баунтовского района Бурятии, пырнувшая ножом сожителя, предстала перед судом.



Всё произошло в октябре 2022 года. Женщина, будучи пьяной, поссорилась со своим возлюбленным, который обвинил её в измене. В ответ разозлившаяся сельчанка схватила кухонный нож и ударила им прямо в живот.



Травма оказалась тяжёлой; мужчина едва не умер. Первую помощь ему оказали в фельдшерско-акушерском пункте, а затем срочно госпитализировали в больницу в Чите. Там врачи провели экстренную операцию и спасли раненого.



На женщину возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия».



- В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Р. суд учёл полное признание вины, раскаяние, отсутствие судимости, положительные характеристики, наличие на иждивении двоих малолетних детей, принесение извинений потерпевшему, противоправность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, незамедлительный вызов скорой медицинской помощи. Обстоятельств отягчающих наказание Р., не установлено, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.



Женщина была признана виновной и получила четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Реальное отбывание наказания отсрочено судом до 2030 года, до достижения её ребёнком 14-ти лет.





