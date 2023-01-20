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У жителя Иркутской области изъяли около 700 гр «травки»

У жителя Иркутской области изъяли около 700 гр «травки»
Происшествия,  Фото:из архива
Возбуждено уголовное дело

В Зиме транспортные полицейские задержали 27-летнего жителя Саянска, у которого обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, с признаками наркотического средства, находившееся в полиэтиленовом пакете. Задержанный ранее судим за незаконный оборот наркотиков.

По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является марихуаной весом около 700 граммов. Молодой человек пояснил, что собрал наркотическое средство в окрестностях города Зима для личного употребления, без цели сбыта.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте 
Иркутская область наркотики

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