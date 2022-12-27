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В Чите задержали молодого пособника мошенников

В Чите задержали молодого пособника мошенников
Происшествия, 
Пожилым женщинам сообщали, что их родственники попали в ДТП

В конце ноября в полицию Читы обратились три пенсионерки с заявлениями о краже крупных сумм денег. Пожилые женщины отдавали свои сбережения на помощь родственникам, якобы попавших в беду.

Сперва к полицейским обратилась 94-летняя пенсионерка с заявлением о краже 184 тысяч рублей. Ей на телефон поступил звонок от незнакомца, который представился полицейским. Аферист сообщил, что её родственник якобы попал в ДТП и потребовал деньги на их лечение. Поверив, пожилая женщина собрала все имеющиеся накопления и отдала их приехавшему за деньгами мужчине.

В этот же день поступило ещё одно аналогичное заявление. 83-летняя пенсионерка отдала прибывшему курьеру 100 тысяч рублей. Через несколько дней в полицию обратилась очередная пенсионерка, которая при аналогичных обстоятельствах лишилась 121 тысячи рублей.

Вскоре подозреваемый был пойман. Им оказался 21-летний молодой человек. Выяснилось, что он подкупал неосведомлённых таксистов, которые приезжали и забирали сбережения у пенсионерок.

- Полицейские установили личность данного гражданина и доставили в отдел полиции. Установлено, что полученные от водителей такси денежные средства, 21-летний молодой человек за небольшой процент переводил злоумышленникам, с которыми общался в мессенджере, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину». В настоящее время полицейские ищут организаторов мошеннической схемы.

мошенничество

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