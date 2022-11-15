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Житель Бурятии получил «условку» за превышение самообороны

Житель Бурятии получил «условку» за превышение самообороны
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина ударил приятеля ножом в подмышку

В октябре 2021 года во дворе дома в городе Гусиноозерске местный житель поссорился с приятелем. Друг ударил его кулаком в лоб, а в ответ мужчина нанёс удар ножом в подмышечную область. Раненый получил тяжёлые травмы.

Органами следствия мужчина сперва обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Однако затем дело было переквалифицировано.

- В ходе исследования доказательств судом установлено, что А. защищался от посягательства Б. такими способами и средствами, применение которых явно не вызывалось характером и опасностью посягательства, и без необходимости умышленно причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью. При этом суд учёл, что в руках у Б. какие-либо предметы отсутствовали, а применение ножа и нанесение им целенаправленного удара Б. было необоснованным и не отвечало требованию соразмерности средств защиты, - сообщили в пресс-службе Гусиноозерского городского суда.

Суд квалифицировал действия мужчины по ч. 1 ст. 114 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Ему назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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