В Бурятии горят торфяники

Происшествия, Фото: АНО "Добровольческий корпус Байкала"

К осени торфяные очаги могут стать огромными, бьют тревогу активисты



На Кабанской осушительно-оросительной системе в Бурятии снова горят торфяники. По словам активистов, торфяники загорелись после возгораний сухой травы.



- С 15 по 21 мая там (на Кабанской осушительно-оросительной системе – прим. ред.) горела трава. Её почему-то никто не тушил, несмотря на то, что все данные были переданы в соответствующие службы. И теперь горит торф – там, где прошли травяные палы. Сейчас очаги плохо видно, температура в среднем пока 50 градусов Цельсия, - сообщили в автономной некоммерческой организации «Добровольческий Корпус Байкала».



22 мая добровольцы АНО «Добровольческий корпус Байкала» и члены добровольной пожарной охраны потушили 35 очагов торфа, которые ещё были небольшими и неглубокими. Но если ситуация не изменится, то очаги могут стать больше и глубже, бьют тревогу активисты.



- Если в ближайшие дни и недели не заняться этой проблемой – лето будет дымным. К осени очаги станут огромными и не факт, что их вообще можно будет тушить прямым способом, только обводнением. Для этого нужно привлекать высококлассных специалистов. Иначе горящий торфяник уйдёт в зиму, весной снова выскочит и даст новые палы травы и новые торфяные очаги - и так по кругу до бесконечности, ну или пока не сгорит весь торф до минерального слоя, но его в Боргое много - весь Боргой один большой торфяник. Не очень пока понятна позиция властей на эту тему. Сил добровольцев может и не хватить. Такой ситуации в принципе могло бы не быть, если бы соответствующие службы своевременно потушили траву, - сообщают представители «Добровольческого Корпуса Байкала».



