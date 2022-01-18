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В Иркутске ищут свидетелей смертельного ДТП двухлетней давности

В Иркутске ищут свидетелей смертельного ДТП двухлетней давности
Происшествия, 
Автоавария случилась на «зебре»

В Иркутске продолжается расследование уголовного дела по факту смертельного наезда на женщину, совершённого 16 октября 2019 года.

По версии следствия, вечером водитель неустановленного автомобиля (имеющим кузов «кроссовер» или «минивэн»), следуя по улице Трактовая, в районе строения № 18/19 сбил переходящую по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора женщину.

Водитель с места происшествия скрылся. На следующий день пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице.

Момент ДТП попал на видеозапись.


Следователи призывают горожан обратить внимание на автомобиль, совершивший наезд на пешехода. Лиц, владеющих какой-либо информацией, просим обратиться в следственный отдел по адресу: г. Иркутск, ул.Жукова,7.


ДТП смерть

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