В Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП

Ночью 8 марта в Улан-Удэ на пересечении улицы Гагарина и проспекта 50-лет Октября произошло ДТП, которое устроил пьяный водитель.
В УГИБДД по Бурятии сообщили, что ДТП произошло около 3:30. 28-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд», следуя по улице Гагарина, столкнулся с внедорожником «Тойота Лэнд Крузер» под управлением 24-летнего водителя.
В результате ДТП оба водителя получили травмы, после осмотра медиками отпущены домой.
Водитель «Хонды» находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил 0.69 мг/л. Он был оформлен по ст. 12.8 КоАП РФ.
Фотографии с места появились в паблике dtp_03.
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