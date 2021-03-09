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В Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП

В Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП
Происшествия,  Фото:dtp_03
Оба водителя получили травмы

Ночью 8 марта в Улан-Удэ на пересечении улицы Гагарина и проспекта 50-лет Октября произошло ДТП, которое устроил пьяный водитель.

В УГИБДД по Бурятии сообщили, что ДТП произошло около 3:30. 28-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд», следуя по улице Гагарина, столкнулся с внедорожником «Тойота Лэнд Крузер» под управлением 24-летнего водителя.

В результате ДТП оба водителя получили травмы, после осмотра медиками отпущены домой.

Водитель «Хонды» находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил 0.69 мг/л. Он был оформлен по ст. 12.8 КоАП РФ.

Фотографии с места появились в паблике dtp_03.


В последнее время в Бурятии произошёл ряд «пьяных» ДТП. 6 марта на улице Жердева пьяный водитель «Субару Легаси» не справился с управлением и «припарковался» на другом автомобиле.

4 марта на улице Трубачеева пьяный водитель снёс электроопору.

1 марта в центре Улан-Удэ, на улице Партизанская, пьяный водитель врезался в жилой деревянный дом.

Ночью 27 февраля в Кижинге пьяный 27-летний полицейский устроил ДТП, в котором погибла девушка.

23 февраля в Улан-Удэ пьяный водитель «Лексуса» сбил насмерть двух 16-летних парня и девушку – троюродных брата и сестру.



ДТП алкогольное опьянение
 
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