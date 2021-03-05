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Пьяный водитель снёс электроопору в Улан-Удэ

Пьяный водитель снёс электроопору в Улан-Удэ
Происшествия, 
ДТП произошло на Трубачеева

Накануне, 4 марта, около 11 часов вечера на улице Трубачеева в Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП. 29-летний водитель автомобиля «Хонда» не справился с управлением и совершил наезд на электроопору.

- В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, сам водитель не пострадал. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил 0,74 мг/л, составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Автомобиль нарушителя поставлен на специализированную штрафстоянку.


Как сообщал «Байкал-Daily», 1 марта пьяный водитель врезался в дом в центре Улан-Удэ.

В 2020 году Улан-Удэ водители-лихачи сбили 43 опоры уличного освещения. Больше чем в половине случаев виновные сбежали с места. Общий ущерб составил 1,5 млн рублей.

В конце августа 2020-го на той же улице Трубачеева пьяный водитель «Хонды Аккорд» также врезался в электроопору.



ДТП алкогольное опьянение
 
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