В Улан-Удэ в ДТП пострадал пьяный водитель

Автомобиль водителя «припарковался» на другой машине
Сегодня ночью около 3:40 на улице Жердева в Улан-Удэ произошло ДТП.
37-летний водитель автомобиля «Субару Легаси» на повороте не справился с управлением и совершил наезд на препятствие.Так вышло, что его автомобиль остановился на другом.
- В результате ДТП водитель с многочисленными травмами в состоянии алкогольного опьянения госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
фото - https://vk.com/dtp_03
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно пьяный водитель снёс электроопору
на улице Трубачеева. В понедельник нетрезвый автомобилист врезался в жилой дом
в центре Улан-Удэ.
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