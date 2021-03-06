 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 марта

05 марта

Популярное

В Улан-Удэ в ДТП пострадал пьяный водитель

В Улан-Удэ в ДТП пострадал пьяный водитель
Происшествия,  Фото:ГИБДД по Бурятии
Автомобиль водителя «припарковался» на другой машине

Сегодня ночью около 3:40 на улице Жердева в Улан-Удэ произошло ДТП.

37-летний водитель автомобиля «Субару Легаси» на повороте не справился с управлением и совершил наезд на препятствие.Так вышло, что его автомобиль остановился на другом.

- В результате ДТП водитель с многочисленными травмами в состоянии алкогольного опьянения госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

фото - https://vk.com/dtp_03

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно пьяный водитель снёс электроопору на улице Трубачеева. В понедельник нетрезвый автомобилист врезался в жилой дом в центре Улан-Удэ. 
ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите выявлена африканская чума свиней
В Чите выявлена африканская чума свиней
Происшествия, 05.03.2021
В настоящее время готовятся мероприятия по её ликвидации
В Иркутске разбираются в крупном ДТП с трамваем
В Иркутске разбираются в крупном ДТП с трамваем
Происшествия, 05.03.2021
У вагона отказали тормоза на спуске к вокзалу
В Иркутске трамвай с отказавшими тормозами протаранил девять машин
В Иркутске трамвай с отказавшими тормозами протаранил девять машин
Происшествия, 05.03.2021
Момент того, как трамвай повредил сразу девять автомобилей, засняли камеры
Жительница Бурятии прикарманила телефон покупательницы
Жительница Бурятии прикарманила телефон покупательницы
Происшествия, 05.03.2021
Кражу раскрыли с помощью камер, установленных в магазине
В Бурятии парень взломал магазин ломом
В Бурятии парень взломал магазин ломом
Происшествия, 05.03.2021
Полиция раскрыла ночную кражу в магазине
В Улан-Удэ горел 12-квартирный дом
В Улан-Удэ горел 12-квартирный дом
Происшествия, 05.03.2021
Огонь охватил 200 квадратных метров
В Забайкалье адвокат смошенничал на миллион рублей
В Забайкалье адвокат смошенничал на миллион рублей
Происшествия, 05.03.2021
Осуждённого лишили звания «Заслуженный юрист Забайкальского края»
Улан-удэнца обокрал друг по колонии
Улан-удэнца обокрал друг по колонии
Происшествия, 05.03.2021
Вор обокрал друга, который пустил его пожить
Улан-удэнка, избавляясь от одних мошенников, нарвалась на других
Улан-удэнка, избавляясь от одних мошенников, нарвалась на других
Происшествия, 05.03.2021
Доверчивая женщина дважды подряд лишилась денег  
В Бурятии уничтожили игровые автоматы и покерные столы
В Бурятии уничтожили игровые автоматы и покерные столы
Происшествия, 05.03.2021
Раздавлено было более 250 единиц игрового оборудования. ВИДЕО
В Бурятии житель Башкирии пытался подкупить полицейского
В Бурятии житель Башкирии пытался подкупить полицейского
Происшествия, 05.03.2021
Мужчина хотел избежать административной ответственности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^