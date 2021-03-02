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В Улан-Удэ пьяный водитель врезался в дом

В Улан-Удэ пьяный водитель врезался в дом
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло в центре города

Вчера, 1 марта, около пяти часов вечера на улице Партизанская в Улан-Удэ произошло необычное ДТП.

47-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» сперва врезался в стоящую «Тойоту Корона Премио», после чего влетел в деревянный жилой дом.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС установили, что виновник аварии находится в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил 1,59 мг/л. Оформлен материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.


Автомобиль нарушителя поставлен на специализированную штрафстоянку.

В ДТП пострадавших нет.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня произошло похожее ДТП. Водитель микроавтобуса (но в этот раз трезвый) врезался в забор.
ДТП алкогольное опьянение
 
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