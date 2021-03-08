Личности живодёров установлены
Случай живодёрства произошёл возле дачного посёлка под Усть-Илимском, сообщают «Вести-Иркутск».
Видео расправы над собакой появилось в соцсетях. На кадрах видно, как к остановившейся машине подбегает собака. Она не агрессивна и просто проявляет любопытство.
Вышедший из машины мужчина достаёт ружье, выходит и выстреливает в собаку. Затем убитое животное привязывает верёвкой к автомобилю. Так джип и уезжает, волоча труп.
- Полиция установила личность людей на видео. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУВД, в ближайшее время будет дана правовая оценка их действиям, - говорится в сюжете «Вести-Иркутск».
В Иркутской области собаку застрелили и протащили за машиной
Происшествия, Фото:
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