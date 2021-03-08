В Иркутской области собаку застрелили и протащили за машиной

Личности живодёров установлены



Случай живодёрства произошёл возле дачного посёлка под Усть-Илимском, сообщают «Вести-Иркутск».



Видео расправы над собакой появилось в соцсетях. На кадрах видно, как к остановившейся машине подбегает собака. Она не агрессивна и просто проявляет любопытство.



Вышедший из машины мужчина достаёт ружье, выходит и выстреливает в собаку. Затем убитое животное привязывает верёвкой к автомобилю. Так джип и уезжает, волоча труп.



- Полиция установила личность людей на видео. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУВД, в ближайшее время будет дана правовая оценка их действиям, - говорится в сюжете «Вести-Иркутск».



