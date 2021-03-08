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В Иркутской области собаку застрелили и протащили за машиной

В Иркутской области собаку застрелили и протащили за машиной
Происшествия,  Фото:"Вести-Иркутск"
Личности живодёров установлены

Случай живодёрства произошёл возле дачного посёлка под Усть-Илимском, сообщают «Вести-Иркутск».

Видео расправы над собакой появилось в соцсетях. На кадрах видно, как к остановившейся машине подбегает собака. Она не агрессивна и просто проявляет любопытство.

Вышедший из машины мужчина достаёт ружье, выходит и выстреливает в собаку. Затем убитое животное привязывает верёвкой к автомобилю. Так джип и уезжает, волоча труп.

- Полиция установила личность людей на видео. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУВД, в ближайшее время будет дана правовая оценка их действиям, - говорится в сюжете «Вести-Иркутск».

собаки домашние животные жестокое обращение с животными
 
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