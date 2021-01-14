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В Иркутске произошёл пожар в подвале техникума

В Иркутске произошёл пожар в подвале техникума
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Сигнализация не сработала, поскольку была отключена

Ночью 14 января произошёл пожар в трёхэтажном кирпичном здании Иркутского техникума транспорта и строительства. Задымление заметил сторож. На место были направлены пять единиц пожарно-спасательной техники двух пожарных частей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Очаг пожара был обнаружен в подвале, где на полу горели древесные опилки. Огонь был ликвидирован за несколько минут. Здание учебного заведения от пожара не пострадало.

Дознаватели установили, что причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Виновник устанавливается.

- Система автоматической пожарной защиты, установленная в подвальном помещении, не сработала, поскольку была отключена. Подобное действие недопустимо. Необходимо отметить, что в ходе приемочной кампании к новому учебному году на данном объекте было выявлено 11 нарушений требований пожарной безопасности, по результатам которой в отношении ответственных лиц были приняты меры административного воздействия, - рассказал главный государственный инспектор Иркутска по пожарному надзору Артём Отришко.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства, способствующие возникновению пожара. В отношении юридического лица возбуждено административное расследование.


пожар техникум
 
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