Пассажирка звонила таксисту, но он стал недоступен
В дежурную часть управления МВД по Улан-Удэ обратилась 36-летняя горожанка. Женщина ночью возвращалась с работы на такси, а утром не обнаружила свой паспорт, в котором были 3 400 рублей.
Женщина предположила, что обронила паспорт в такси. Она сама пыталась найти водителя, периодически звонила на сотовый телефон, но он постоянно был недоступен. Тогда пассажирка обратилась в полицию.
Сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнего таксиста. Мужчина не стал врать и признался, что забрал паспорт с деньгами, которые нашёл в салоне.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ таксист присвоил паспорт и деньги пассажирки
Происшествия, Фото:
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