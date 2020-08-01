В Улан-Удэ таксист присвоил паспорт и деньги пассажирки

Пассажирка звонила таксисту, но он стал недоступен



В дежурную часть управления МВД по Улан-Удэ обратилась 36-летняя горожанка. Женщина ночью возвращалась с работы на такси, а утром не обнаружила свой паспорт, в котором были 3 400 рублей.



Женщина предположила, что обронила паспорт в такси. Она сама пыталась найти водителя, периодически звонила на сотовый телефон, но он постоянно был недоступен. Тогда пассажирка обратилась в полицию.



Сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнего таксиста. Мужчина не стал врать и признался, что забрал паспорт с деньгами, которые нашёл в салоне.



Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





