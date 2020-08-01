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В Улан-Удэ таксист присвоил паспорт и деньги пассажирки

В Улан-Удэ таксист присвоил паспорт и деньги пассажирки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пассажирка звонила таксисту, но он стал недоступен

В дежурную часть управления МВД по Улан-Удэ обратилась 36-летняя горожанка. Женщина ночью возвращалась с работы на такси, а утром не обнаружила свой паспорт, в котором были 3 400 рублей.

Женщина предположила, что обронила паспорт в такси. Она сама пыталась найти водителя, периодически звонила на сотовый телефон, но он постоянно был недоступен. Тогда пассажирка обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнего таксиста. Мужчина не стал врать и признался, что забрал паспорт с деньгами, которые нашёл в салоне.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


кража такси
 
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