На сегодня круг контактных лиц превышает тысячу человек
По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, за сутки выявили ещё 34 заражённых COVID-19. Общее число случаев заболевания достигло 3175, из них по Улан-Удэ – 1792.
Из 34 новых случаев COVID-19: четыре человека – прибывшие из других регионов, трое связаны с очагом в Тункинском районе, 11 человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
- На сегодня круг контактных лиц составляет 1059 человек, все лабораторно обследованы, - сообщили в республиканском оперштабе.
За всё успешно завершили лечение и выписались из больниц 2326 человек. Накануне выздоровели 20 пациентов.
Умерли 24 человека. Как сообщал «Байкал-Daily», три последних летальных случая произошли в конце прошлой недели друг за другом.
На сегодня проходят лечение в стационарах республики 455 больных. В их числе 19 детей. В отделениях реанимации лежат 17 взрослых тяжёлых пациентов, в том числе шесть – на аппарате искусственной вентиляции лёгких.
На амбулаторном лечении находятся ещё 370 пациентов с лёгким течением заболевания.
В Бурятии выявили ещё 34 заражённых коронавирусом
Происшествия, Фото:
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