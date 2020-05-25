В Иркутской области брат и сестра зарубили женщину топором

Знакомый помог убийцам спрятать труп



Иркутский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении родных брата и сестры, которые совершили убийство, а также их друга, который помог скрыть преступление.



В мае 2019 года в селе в Боханском районе брат и сестра распивали спиртные напитки дома вместе со своей знакомой. Возникла ссора, в ходе которой мужчина вооружился топором. Он нанёс знакомой удар по голове, от которого женщина упала на пол.



Сестра стала помогать брату и, взяв из его рук топор, нанесла не менее двух ударов по голове и лицу лежащей на полу женщины. После этого брат нанёс жертве ещё не менее восьми ударов топором по лицу и голове.



В результате множественных ран женщина скончалась на месте происшествия.



После мужчина вышел на улицу и вблизи дома встретил друга, сообщил ему об убийстве, предложив помочь укрыть преступление. Приятель согласился. Ночью они завернули труп в шторы, привязав к деревянной доске, вынесли тело из дома в ограду, погрузили на деревянную лестницу и перенесли на берег реки Ангара. Там опустили лестницу и тело в воду, сплавив по течению.



Приговором Иркутского областного суда брат и сестра признаны виновными в убийстве группой лиц. Мужчине назначено наказание в виде 15 лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, женщине – 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Третий подсудимый получил наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда.



