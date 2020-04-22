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На Улан-Удэнском авиазаводе три случая коронавируса

На Улан-Удэнском авиазаводе три случая коронавируса
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Все три случая заражения не связаны между собой

Среди работников Улан-Удэнского авиазавода зарегистрировано три случая COVID-19. Информацию «Байкал-Daily» подтвердили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

- Все заболевшие не связаны между собой, - уточнили в управлении Роспотребнадзора. – Источник инфицирования ещё устанавливается.

Проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия. Определён круг контактных лиц – их 140 человек. Они взяты под медицинское наблюдение, проводится их лабораторное обследование.

На местах работы, в домашних очагах и на объектах, которые посещали заболевшие, проведена заключительная дезинфекция. На самом предприятии 20 апреля обработано более 5 тыс.кв.м.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 22 апреля в Бурятии зарегистрировано 163 случая заражений коронавирусом, прирост за сутки составил 10 человек. Недавно подтвердился коронавирус сразу у 23 вахтовиков, вернувшихся домой из Ямала.

Одним из очагов ранее стала стройка военного инфекционного медцентра, который возводится в Сосновом Бору. Здесь выявлено 11 случаев заражения. Строительство самого медцентра продолжается: здесь будут лечить как раз больных коронавирусом, в том числе и гражданских.

Улан-Удэнский авиазавод коронавирус
 
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