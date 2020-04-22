Число случаев коронавируса в Бурятии перевалило за 160

За одни только сутки появились 10 новых больных COVID-2019
В Бурятии растёт число больных коронавирусом, за сутки их стало больше на 10 человек. Накануне было 153 случая заражения COVID-2019, сегодня их уже 163. Об этом сообщили в республиканском оперштабе.
- Среди 10 новых случаев есть контактные лица, прибывшие из Москвы и выявленные в рамках мониторинга за пневмониями, - уточнили в оперштабе.
В статистику входят 49 человек, которые успешно завершили лечение и выписались из больницы. В том числе накануне выписали ещё шесть пациентов. Также учитывается два смертельных случая: одна пожилая больная скончалась 6 апреля, другая 14-го числа.
Сейчас продолжают лечение в стационарах 111 пациентов. На данный момент одного заболевшего госпитализируют.
Госпитализированных с COVID-19 детей стало меньше. Накануне их было, сегодня уже 10. Состояние всех удовлетворительное.
- Больных с внебольничной пневмонией – 47 человек, из них с коронавирусной инфекцией – 29, старше 65 лет – 10 человек, в том числе с коронавирусной инфекцией – восемь человек, - уточнили в оперштабе.
Число пациентов с COVID-19, находящихся в реанимации, не растёт. Два дня назад их было пять, накануне четыре, а сегодня уже три. Впрочем, один пациент находится на стадии госпитализации. Одна больная, которой 90 лет, на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
На сегодня круг контактных лиц составляет 1441 человек, все лабораторно обследованы.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне был зафиксирован резкий рост числа больных коронавирусом: за сутки сразу 28 новых случаев. 23 из них – вахтовики, вернувшиеся домой из Ямала.
Вчера стало известно, что в Бурятии появились платные анализы на коронавирус для всех желающих провериться. Платные анализы будут проводиться только здоровым гражданам. Для людей с клиникой ОРВИ, прибывающих из зарубежных стран и неблагополучных по коронавирусной инфекции регионов России, пациентов с пневмонией и категорий группы риска порядок обследований остается прежним и на бесплатной основе.
Число случаев коронавируса в Бурятии перевалило за 160
Происшествия, Фото:
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