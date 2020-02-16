Парень поссорился с приятелем и угнал его машину
В минувшую пятницу в полицию в Оловяннинском районе поступило заявление от 32-летнего жителя села Улятуй об угоне принадлежащей ему машины «ВАЗ 2107». Угон произошёл ещё в среду - потерпевший собственными силами не смог обнаружить свой автомобиль и обратился в полицию. Выяснилось, что машина долгое время находилась за оградой дома мужчины без присмотра, с находящимися в замке зажигания ключами.
Позже автомобиль обнаружили брошенным в селе Матусово Балейского района в неисправном состоянии. Вскоре полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 24-летний знакомый потерпевшего, с которым у него в день угона произошёл конфликт. Парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил проучить приятеля и угнать машину, однако не справился с управлением и въехал в ограждение. Сумма причинённого ущерба составила около 75 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец разбил угнанную машину
Происшествия, Фото:
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