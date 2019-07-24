В Бурятии таможенник продавал боеприпасы в Монголию

Экс-сотрудник Бурятской таможни обвиняется во взяточничестве и укрывательстве поставщиков контрафакта



Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего бывшего оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскного отдела Бурятской таможни.



По версии следствия, в декабре 2017 года таможенник сбыл гражданам Монголии боеприпасы – партию охотничьих патронов для гладкоствольного оружия.



Когда делом о контрабанде заинтересовались правоохранители, подозреваемый пытался воспрепятствовать следствию. Мужчина осуществлял оперативное сопровождение и вводил следствие в заблуждение, предоставляя ложные сведения о лицах, якобы сбывавших изъятые боеприпасы.



Кроме этого, оперуполномоченный таможни покрывал поставщиков контрафактной продукции, незаконно изымал одежду и обувь у иностранцев и возвращал их только в том случае, если те приносили ему взятку в крупном размере.



Сейчас мужчина уже уволен из рядов таможни. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, получении взятки, контрабанде и служебном подлоге.



Уголовное дело уже утверждено обвинительным заключением и передано в суд, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

