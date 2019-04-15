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10 жителей Иркутской области наказали за костры

10 жителей Иркутской области наказали за костры
Происшествия,  Фото:pixabay.com
С 10 апреля установлен особый противопожарный режим на территории южных и центральных районов Иркутской области

Всего за 5 дней действующего запрета к ответственности привлечено 10 граждан по статье 8.32 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушения правил безопасности в лесах». Санкция статьи предусматривает наказание в виде денежного штрафа размеров до 5 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

В минувшие выходные в Иркутском районе состоялась масштабная пропагандистская компания по информированию населения о правилах противопожарной безопасности. Сотрудники полиции, МЧС и представители «Общероссийского народного фронта» беседовали с жителями дачных кооперативов, расположенных на Мельнично-падском тракте.

Всего в мероприятии приняли участие свыше 50 человек.

Полиция в очередной раз напомнила о недопустимости розжига костров и сжигания мусора.
штраф
 
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