10 жителей Иркутской области наказали за костры

С 10 апреля установлен особый противопожарный режим на территории южных и центральных районов Иркутской области



Всего за 5 дней действующего запрета к ответственности привлечено 10 граждан по статье 8.32 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушения правил безопасности в лесах». Санкция статьи предусматривает наказание в виде денежного штрафа размеров до 5 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.



В минувшие выходные в Иркутском районе состоялась масштабная пропагандистская компания по информированию населения о правилах противопожарной безопасности. Сотрудники полиции, МЧС и представители «Общероссийского народного фронта» беседовали с жителями дачных кооперативов, расположенных на Мельнично-падском тракте.



Всего в мероприятии приняли участие свыше 50 человек.



Полиция в очередной раз напомнила о недопустимости розжига костров и сжигания мусора.

