Председателем правительства Иркутской области станет Константин Зайцев

Его кандидатуру согласовало Заксобрание



Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области согласовали кандидатуру Константина Зайцева на должность первого заместителя губернатора – председателя правительства Иркутской области. Решение было принято по итогам тайного голосования на 34-й сессии, сообщает пресс-служба Заксобрания.



В соответствии с уставом региона, губернатор представляет кандидатуру на согласование депутатов. Константин Зайцев предварительно встречался с парламентариями на заседаниях фракций политических партий в Заксобрании.



Присутствующий на сессии губернатор области Игорь Кобзев отметил, что за время работы Константина Зайцева в качестве исполняющего обязанности председателя правительства «была выстроена конструктивная, открытая работа с членами правительства и депутатским корпусом».



Константин Зайцев, выступая на сессии, подчеркнул, что сегодня Иркутская область является одним из лидирующих регионов в Сибирском федеральном округе по основным макроэкономическим показателям. Основной задачей дальнейшей совместной работы он видит обеспечение сбалансированности бюджетов, как областного, так и бюджетов муниципальных образований, активное взаимодействие с федеральным центром, в том числе по бюджетным вопросам.



По итогам голосования депутатов кандидатура Константина Зайцева была согласована для назначения на должность первого заместителя губернатора – председателя правительства Иркутской области.



Справка:



Константин Зайцев родился 9 января 1970 года в Ангарске. Окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности «Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и контроль», а позже Иркутскую академию народного хозяйства по специальности «Юриспруденция».



В 1993 году работал экономистом завода бытовой химии ПО «Ангарскнефтеоргсинтез».



В 1993 - 1997 гг. - экономист по финансовой работе, бухгалтер, главный бухгалтер Ангарского завода бытовой химии акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания». С 1997 г. по 1999 г. - заместитель генерального управляющего по экономике и финансам акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания». Избирался депутатом городской Думы Ангарского муниципального образования (1998 – 1999 гг.).



В 2004 - 2007 гг. занимал должность Главного федерального инспектора в Иркутской области и Усть-Ордынском Бурятском автономном округе.



С 1999 г. по 2003 г. и с 2007 г. по 2011 г. - депутат Государственной Думы.



В январе 2012 года был назначен руководителем управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области.



С 16 марта 2020 года стал исполняющим обязанности председателя правительства Иркутской области.

