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Председателем правительства Иркутской области станет Константин Зайцев

Председателем правительства Иркутской области станет Константин Зайцев
Власть, 
Его кандидатуру согласовало Заксобрание

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области согласовали кандидатуру Константина Зайцева на должность первого заместителя губернатора – председателя правительства Иркутской области. Решение было принято по итогам тайного голосования на 34-й сессии, сообщает пресс-служба Заксобрания.

В соответствии с уставом региона, губернатор представляет кандидатуру на согласование депутатов. Константин Зайцев предварительно встречался с парламентариями на заседаниях фракций политических партий в Заксобрании.

Присутствующий на сессии губернатор области Игорь Кобзев отметил, что за время работы Константина Зайцева в качестве исполняющего обязанности председателя правительства «была выстроена конструктивная, открытая работа с членами правительства и депутатским корпусом».

Константин Зайцев, выступая на сессии, подчеркнул, что сегодня Иркутская область является одним из лидирующих регионов в Сибирском федеральном округе по основным макроэкономическим показателям. Основной задачей дальнейшей совместной работы он видит обеспечение сбалансированности бюджетов, как областного, так и бюджетов муниципальных образований, активное взаимодействие с федеральным центром, в том числе по бюджетным вопросам.

По итогам голосования депутатов кандидатура Константина Зайцева была согласована для назначения на должность первого заместителя губернатора – председателя правительства Иркутской области.

Справка:

Константин Зайцев родился 9 января 1970 года в Ангарске. Окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности «Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и контроль», а позже Иркутскую академию народного хозяйства по специальности «Юриспруденция».

В 1993 году работал экономистом завода бытовой химии ПО «Ангарскнефтеоргсинтез».

В 1993 - 1997 гг. - экономист по финансовой работе, бухгалтер, главный бухгалтер Ангарского завода бытовой химии акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания». С 1997 г. по 1999 г. - заместитель генерального управляющего по экономике и финансам акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания». Избирался депутатом городской Думы Ангарского муниципального образования (1998 – 1999 гг.).

В 2004 - 2007 гг. занимал должность Главного федерального инспектора в Иркутской области и Усть-Ордынском Бурятском автономном округе.

С 1999 г. по 2003 г. и с 2007 г. по 2011 г. - депутат Государственной Думы.

В январе 2012 года был назначен руководителем управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области.

С 16 марта 2020 года стал исполняющим обязанности председателя правительства Иркутской области. 
Иркутская область
 
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