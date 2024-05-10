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В селе Бурятии в небо «взмыли» журавли

В селе Бурятии в небо «взмыли» журавли
Общество,  Фото:администрация Мухоршибирского района
Памятник установлен в память об участниках Великой Отечественной войны

В селе Подлопатки Мухоршибирского района Бурятии появилась стела с устремившимися в небо журавлями.

- Вчерашний день для жителей села Подлопатки останется в памяти надолго. Всем селом ждали в гости ежегодный женский автопробег «Свет Великой Победы» и самое знаменательное событие мая – установку стелы, - сообщили в администрации района.

Рукотворный памятник в виде устремившихся в небо журавлей – символа бессмертия погибших за Родину и в память о ветеранах и участниках Великой Отечественной войны – установили возле памятного бюста земляка, Героя Советского Союза Осипа Денисова и памятных плит землякам-героям. Инициатором и исполнителем установки стал местный умелец Василий Покацкий.

Также другое событие в честь Дня Победы прошло в Кижингинском районе республики. В селе Улзытэ состоялось торжественное открытие аллеи Славы, посвящённой землякам-участникам Великой Отечественной войны, а также воинам, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.
Бурятия памятник аллея Великая Отечественная

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