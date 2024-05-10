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В Улан-Удэ и Чите показали реконструкции событий Великой Отечественной

В Улан-Удэ и Чите показали реконструкции событий Великой Отечественной
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В День Победы в столице Бурятии воссоздали подвиг Героя Советского Союза Сергея Орешкова

9 мая в Улан-Удэ, на склоне городского культурного центра прошла анимационная реконструкция «Подвиг Героя», посвящённая событиям Великой Отечественной войны с демонстрацией подвига Героя Советского Союза Сергея Орешкова. Анимацию показали актёры Русского драмтеатра, отдельная военно-патриотическая бригада «Байкальский Фор Пост», студенты ВСГИКа, работники городского культурного центра при участии казаков из городского казачьего общества «Верхнеудинская станица».

Были использованы автомобили ЗИС-5 и ГАЗ-АА, макеты боевого оружия, атрибутика, униформа времён Великой Отечественной войны, маскировочное задымление, светошумовые эффекты.

- 16 августа 1943 года в бою за посёлок Васищево в критическую минуту боя, когда огонь из вражеского дзота прижал бойцов к земле, Сергей Орешков бросился к огневой точке противника и своим телом закрыл амбразуру. Ценой собственной жизни он обеспечил выполнение боевой задачи, - сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.

В Чите в День Победы также показали реконструкцию боя Великой Отечественной. На площадке мемориала боевой и трудовой славы забайкальцев 9 мая развернулись события боя 1944 года.

Здесь были и бойцы госпиталя, и фронтовики на передовой, и вторжение немецких войск, и минное поле – по периметру расставлены предупреждающие знаки. На протяжении всего «боя» со сцены ведущие объясняли действия командующих войск каждого подразделения, а после объявили победное «Враг разбит!» как только прогремел последний выстрел танка «Т-34» - как знак поражения немецких захватчиков. Участники военно-исторического клуба «Забайкальский фронт» стреляли из охолощённого оружия и применяли пиротехнику, рассказали в пресс-службах правительства и министерства культуры Забайкальского края.

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