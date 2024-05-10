В Бурятии откроется летний спортивный рыболовный сезон

Щучка примет кубок региона по ловле спиннингом



1 июня в Бурятии разыграют кубок республики в дисциплине «Ловля спиннингом с берега». Турнир проведут в Селенгинском районе, на озере Щучье, в окрестностях базы БГУ. Место сбора участников: 51.413054,106.528859



Кубок состоится в лично-командном зачёте. В составе команды должно быть три человека. Заявки принимаются до 29 мая включительно.



Как сообщает федерация рыболовного спорта РБ, соревнования пройдут одним днём в два тура. Тур будет из трёх периодов по 45 минут, перерыв между периодами 15 минут.



Программа соревнований



8:00-08:40 - Сбор участников. Собрание капитанов. Жеребьёвка

8:40-08:50 - Открытие соревнований

9:00-12:15 - Первый тур

12:30-14:30 – Перерыв

14:40-18:05 - Второй тур

18:05-19:00 - Подсчёт, подведение и объявление результатов. Награждение победителей



Возрастное ограничение: 6+.

