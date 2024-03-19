Также она оказала помощь с удостоверением ветерана боевых действий
К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой в декабре 2023 года обратилась супруга военнослужащего. Она просила разобраться в ситуации, в которой оказался муж.
«Из обращения следует, что в октябре 2022 года в ходе участия в специальной военной операции мужчина получил ранение. Проходил лечение до апреля 2023 года. После лечения и реабилитации в октябре 2023-го был направлен в зону СВО. Но с июня 2023 года военнослужащему не выплачивали денежное довольствие, а также не оформляли удостоверение ветерана боевых действий», - сообщили в аппарате бурятского омбудсмена.
Юлия Жамбалова инициировала проверку Военной прокуратурой Улан-Удэнского гарнизона, был направлен запрос в войсковую часть. Вскоре оттуда пришёл ответ, что денежное довольствие военнослужащему выплатили в полном объёме. Удостоверение также оформили, сейчас оно находится в воинской части.
Бурятский омбудсмен помогла бойцу СВО получить денежное довольствие
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