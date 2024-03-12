Деятели культуры Бурятии встретят избирателей на участках песнями и плясками

Подготовлены разные программы

На избирательных участках в Бурятии с 15 по 17 марта, когда в России будут выбирать президента, выступят лучшие артисты республики. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры.

Подведомственные министерству культуры учреждения подготовили специальные программы, которые покажут на избирательных участках. В Улан-Удэ их представят на 56 избирательных участках. Также там развернут интерактивные площадки и выставки.

В целом запланировано провести более ста мероприятий. В эти дни состоятся концерты творческих коллективов, конкурсы, мастер-классы, викторины и разные активности. Кроме того, широко развернутся масленичные гулянья.

Солисты театра оперы и балета исполнят романсы и песни, в том числе произведения бурятских композиторов. В концертах примут участие народная артистка СССР Галина Шойдагбаева, заслуженные артисты России Дамба Занданов, Билигма Ринчинова, молодые солисты театра Жамсо Бамбагаев, Дина Санданова и многие другие.

Бурятский театр драмы планирует провести 41 мероприятие по разным участкам Октябрьского, Железнодорожного, Советского районов Улан-Удэ. Пройдут мастер-классы:

- «Шагай наадан - Буряад хэлэн» - обучение желающих бурятской настольной игре в кости, объяснение терминов в игровой форме;

- «Буряад юртэмсэ» - знакомство с бурятскими традициями и обычаями в игровой непринужденной форме;

- «Мир кукол» - изготовление с желающими простых форм кукол.

Русский драматический театр выступит на пяти участках с концертной программой «С любовью от Бестужевцев». Прозвучат советские песни. На помощь артистам театра привлекут студентов ВСГИК.

На участке №783 (КСК ООО «Бурятмяспром», ул. Гармаева, д.43) пройдут выступления солистов театра «Байкал» Бутидэй Дондок-Сэрэн, Дабы Дашинорбоева, Сэсэгмы Сандиповой, Баярмы Бургутовой, Ганы и других.

Театр кукол «Ульгэр» проведёт мастер-классы по изготовлению пальчиковых кукол на тему «Здравствуй Масленица», а также в игровой форме артисты организуют викторины, конкурсы и праздничные игры «Встречай масленицу!».

Не останутся в стороне Бурятская филармония, Национальная библиотека Бурятии, детско-юношеская библиотека, Национальный музей Бурятии, Этнографический музей, колледж искусств им. П.И. Чайковского, Хореографический колледж, а также Госархив республики.

Большая культурная программа ждёт жителей районов Бурятии. С 15 по 17 марта во все районы республики, в том числе отдалённые Муйский, Окинский и Курумканский, направят творческие бригады для усиления концертных программ на местах. В каждом районе местные артисты уже подобрали соответствующий репертуар. В некоторых районах концерты будут проводится на уличных площадках. Всего состоится более 100 мероприятий.





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