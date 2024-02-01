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На севере Бурятии отметят Сагаалган

На севере Бурятии отметят Сагаалган
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Праздник состоится в селе Багдарин

10 февраля в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии состоится национальный спортивно-массовый праздник «Сагаалха-2023». Мероприятие посвятят столетию республики.

Сагаалган проведут в борцовской юрте села Багдарин. Праздник начнётся в 13:00.

В программе: национальная борьба, соревнования по «hэер шаалган» («разбивание хребтовой кости»), турнир по шахматам и игра в «шагай наадан». Об этом сообщает администрация района.

Возрастное ограничение: 6+.
Баунтовский район Бурятия Праздники спорт Сагаалган

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