20 января

19 января

Популярное

Сотрудники ГИБДД Бурятии исполнили мечту мальчика из реабилитационного центра

Сотрудники ГИБДД Бурятии исполнили мечту мальчика из реабилитационного центра
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Ребёнок мечтал о встрече с сотрудником Госавтоинспекции

Автоинспекторы Тарбагатайского района Бурятии исполнили мечту семилетнего мальчика в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний».

Вместе с воспитателем социально-реабилитационного центра для мальчик разместил своё письмо с желанием в будущем стать сотрудником Госавтоинспекции и очень желал увидеть настоящего инспектора дорожно-патрульной службы.

- Мечте мальчика суждено было сбыться. В гости к воспитанникам реабилитационного центра и лично к Ярославу приехал начальник районной Госавтоинспекции майор полиции Александр Чернояров со своими коллегами. Ребёнок был искренне удивлён, когда он увидел настоящего автоинспектора в форме. Он внимательно и с интересом слушал полицейского, очень активно отвечал на все заданные вопросы по правилам дорожной безопасности и сам задавал интересующие его вопросы, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


Сотрудники Госавтоинспекции подарили мальчику сладкий подарок и «Набор школьника», так как он в этом году пойдёт в первый класс. На память о встрече и исполненной мечте автоинспекторы сделали фотографию с мальчиком. Искренний восторг и радость в глазах ребёнка стали лучшей наградой для сотрудников полиции.

ГИБДД дети Новый год

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Южной Корее буряты отметят Сагаалган
В Южной Корее буряты отметят Сагаалган
Общество, 20.01.2024
Участники посоревнуются в национальных видах спорта
В Бурятии состоится чемпионат республики по пауэрлифтингу
В Бурятии состоится чемпионат республики по пауэрлифтингу
Общество, 20.01.2024
Спортсмены посоревнуются в жиме и классическом жиме
В Улан-Удэ отменили концерт Кристины Орбакайте
В Улан-Удэ отменили концерт Кристины Орбакайте
Общество, 20.01.2024
При принятии решения учли мнение общественности 
В Бурятии морозная погода
В Бурятии морозная погода
Общество, 20.01.2024
Днём местами -28 градусов 
В Чите зажгут священный костёр Дугжууба
В Чите зажгут священный костёр Дугжууба
Общество, 19.01.2024
Обряд состоится 8 февраля
В Улан-Удэ восстановят балет по сборнику средневековой поэзии
В Улан-Удэ восстановят балет по сборнику средневековой поэзии
Общество, 19.01.2024
На сцене прозвучит музыка немецкого композитора Карла Орфа
В Улан-Удэ разыграют кубок по каратэ
В Улан-Удэ разыграют кубок по каратэ
Общество, 19.01.2024
Участие примут дети и ветераны спорта
В Бурятии рассказали, как одеваться в зимний поход
В Бурятии рассказали, как одеваться в зимний поход
Общество, 19.01.2024
В одежде нужно использовать принцип многослойности
В 5 районах Бурятии посчитают кабаргу
В 5 районах Бурятии посчитают кабаргу
Общество, 19.01.2024
Об этом рассказали в Бичурском районе
В ДФО модернизируют 29 пунктов пропуска до конца 2026 года
В ДФО модернизируют 29 пунктов пропуска до конца 2026 года
Общество, 19.01.2024
Среди них пункт пропуска в Забайкалье

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^